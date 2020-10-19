Nuri Bilge Ceyla'nın "Kuru Otlar Üstüne" filmine Avrupa'dan destek geldi

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Türkiye'yi dünyanın en prestijli ödül törenlerinde temsil etti. Geçtiğimiz yıllarda "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülü aldı. Ceylan'ın dokuzuncu uzun metrajı olan "Kuru Otlar Üstüne" filmine Avrupa Konseyi'ne bağlı Eurimages fonu 450 bin euro yatırdı.

Sinemacılara fon sağlayan Eurimages Fonu'nun bu yıl destekleyeceği projeler belli oldu. Bu projeler arasında yönetmen Nuri Bilge Ceylan‘ın beklenen yeni filmi Kuru Otlar Üstüne de yer aldı. Daha önce ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 milyon TL yapım desteği alan Kuru Otlar Üstüne, Eurimages Fonu tarafından da 470 bin euro ile desteklenecek.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 2022 yılında izleyici karşısına çıkacak. Ceylan, dört yıllık bir aranın ardından sinemalara dönecek. Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor. Filmin çekimlerine ise önümüzdeki yıl başlanacak.