Pek çok kanalın yöneticiliğini üstlenen Nuri Çolakoğlu'nun adı şu sıralar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı yeni TV kanalının yöneticiliği konusunda anılmaya başlandı. Peki Nuri Çolakoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Bu soruların cevapları haberimizde bulabilirsiniz.

NURİ ÇOLAKOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1943 yılında İzmir’de dünyaya geldi.1949 yılında ilkokula başlayan Çolakoğlu, 1954’te Robert Kolejine girer. Lisede gazeteciliğe merak salan Çolakoğlu, 1962'de koleji bitirip üniversiteye başlayacağı zaman gazeteciliği değil de hariciye ile ilgili bir eğitim almayı tercih edecektir. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler (Uluslararası İlişkiler) Bölümü'ne girer ve aktif bir öğrenci olarak göze batar. Tiyatro Kulübü'nde ödüller alacak kadar tiyatrocudur. Tiyatro Kulübü dışında Fikir Kulübü, Öğrenci Derneği gibi platformlarda da bulunur Çolakoğlu. Ve 1967'de Mülkiye’den.

Çolakoğlu, kendisi hakkında en çok tartışılan Mao'culuk etiketini de o yıllarda edinir ve bu konuda şunları söyler kendisi: "Türkiye'de o dönemde sol hareketin bir kısmı tamamen Sovyetler Birliği çizgisinde bir çizgi istiyordu. Hakikaten Sovyet modeli, yahut da Rusya'dan alınan talimatlarla o çizgideki fikirleri savunmaktan kaçtığım bir dönemdi. Biz buna karşı çıktığımız, 'Ne Amerika, ne Rusya, bağımsız Türkiye' diye sokaklarda dolaştığımız için Mao'cu olarak adlandırılan gruptuk."

İŞ HAYATI

Nuri Çolakoğlu 1967'de Siyasal'dan mezun olmadan önce, lise yıllarındaki mesleğine dönüş yapar. İlk kurulduğu yıl olan 1966'da, sınavı kazanıp TRT'ye metin yazarı olarak girer. Bu arada doktoraya kayıt olur. Mümtaz Soysal ile birlikte Türkiye'de toprak meselesi üzerine bir çalışma yapar. Ardından babası onu İzmir'deki fabrikalarında çalışmaya çağırır. Babasının yanında bir yıl bulunduktan sonra TRT Haber Merkezi'nde Muammer Yaşar Bostancı ve Doğan Kasaroğlu ile birlikte çalışır. 1970'te de Elim Galip Sandalcı'nın isteği üzerine TRT Dış Haberler Bölümü'ne geçer. Bu arada Ankara Üniversitesi SBF Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo TV Kürsüsü asistanı olur. Doğu Perinçek'in önderliğinde Aydınlık gazetesinde de çalışan Çolakoğlu, bir grup arkadaşı ile birlikte solda kim kimdir, ne yapar konulu "49 Fraksiyonu" adıyla bir dizi araştırma yayınlar. Çalışma ile Çolakoğlu ve arkadaşları Gazeteciler Cemiyeti Araştırma Ödülü'nün sahibi olur.

12 Mart muhtırasından sonra tutuklanarak 20 yıla mahkum olur ve iki yıl hapiste yattıktan sonra afla çıkar.

Hapisten çıktıktan sonra ANKA Ajansı'na girer. Burada Dış Haberler Servisi'ni kurar ve şefliğini yapar. Altan Öymen'le birlikte çalışan Çolakoğlu 1977'de Aydınlık gazetesinin Ankara Büro Şefi olur. 1978'de Aydınlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ataberk'le birlikte 1,5 ay süren Çin, Kamboçya, Pakistan ve İran gezisini gerçekleştirir. Kamboçya'da Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot'la görüşür. Pol Pot, Atabek ve Çolakoğlu'nu çok iyi bir şekilde karşılar ve onurlarına bir yemek bile verir.

Nuri Çolakoğlu, 1980'lerde Deutsche Presse Agentur, Sveriges Radio AB ve Westdeutscher Rund—Funk Ankara muhabirliği gibi birkaç yabancı basın kuruluşuna da çalışmaktadır. Bu sefer ülke 12 Eylül darbesine doğru yol almaktadır. 12 Eylül olur, Aydınlık gazetesi kapatılır. Yaptığı bir haber dolayısıyla Sıkıyönetim tarafından aranan Çolakoğlu, daha önceden BBC'nin yaptığı teklifi değerlendirerek Londra'nın yolunu tutar. Londra'da iken part—time olarak Hürriyet'e de çalışan Çolakoğlu, aynı anda Londra Temsilciliği boşalan Milliyet'te, Sami Kohen'in teklifi ile 1987'ye kadar Londra Büro Şefi olur. 1987'de ise Milliyet Yazı İşleri Müdürü olarak Türkiye'ye döner.

Milliyet'ten sonra Cem Duna'nın yönetimindeki TRT'de 1989'a kadar iki yıl genel müdür danışmanlığı yapan Çolakoğlu, ardından Asil Nadir'e, Nezih Demirkent'le birlikte bir televizyon şirketi kurar. Daha sonra Nadir'in Almanya'da kurulu olan televizyonunun sorumluluğunu üstlenen Çolakoğlu, Nadir iflas edince de, başında üçüncü eşi Ayşe (Akmen) Hanım'ın bulunduğu İntermedia adını verdiği kendi yayınevini kurar.

1990’lı yıllarda Nuri Çolakoğlu bu yıldan sonra adını TV kuran kişi olarak duyuracaktır. Önce, işadamı Erol Aksoy'a Show TV ve Cine5'i kurar. Ardından Cavit Çağlar adına kurduğu ve daha sonra Ayhan Şahenk'e geçen NTV'de de onun imzası vardır.

2001 yılında CNN-Turk’e geçen Çolakoğlu, aynı zamanda TÜSİAD üyesidir.