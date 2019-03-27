Nuri Güler, Serdaroğlu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Cumhur ittifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmalarını Serdaroğlu Mahallesi'nde devam etti. Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un da katıldığı mahalle mitinglerinde konuşan Nuri Güler, kararsız olan vatandaşlara seslenerek "Zillet ittifakına değil Millet İttifakına destek verin" dedi.

Serdaroğlu Mahallesinde Taçoğlu ve Esmer kıraathaneleri mevkiinde halkla buluşan Cumhur İttifakı adayı Nuri Güler, kendilerine olan teveccühün artarak devam ettiğini belirterek "Memleketimizin üzerinde oynanan oyunlara 31 Mart günü sandıklarda adeta bir Osmanlı tokadı ile cevap verdin. Köklü hemşerilerimiz büyük bir heyecan ve aşkla, milli ve manevi duygularla harekete geçmiştir. Küçük hesaplar peşinde olan takiyyeci zevata hiçbir vatan evladımızın tahammülü kalmamıştır. Bu aziz milletimiz 31 Mart'ta tüm kirli oyunlara, kumpaslara ve ikiyüzlülüklere gereken dersi vermek için sabırsızlanmaktadır. İşte bu sebepten dolayı hala kararsız olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu seçim yerel bir seçim olmaktan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi beka sorununa dönüşmüştür. Genelde ülkemizin ve milletimizin yerelde ise Köşk'ümüzün aydınlık geleceği için Cumhur ittifakına desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve kalabalıktan memnun kalan Nuri Güler, "zafer inananlarındır" diyerek zafere inandıklarını ve 31 Mart akşamı sandıkların açılması ile bu zaferi hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA