Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Mütefekkir ve yazar Nuri Pakdil, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nuri Pakdil için bir taziye mesajı yayınladı. "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun."