Nuri Pakdil’e kırmızı güller

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar ve fikir insanı Nuri Pakdil, Altındağlı gençler tarafından Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında çok sevdiği kırmızı güllerle anıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da gençleri yalnız bırakmadı.

Altındağ Belediyesi Nuri Pakdil Gençlik Merkezi üyeleri, 18 Ekim'de ebediyete uğurlanan fikir ve dava adamı, edebiyatçı Nuri Pakdil'in kabrini ziyaret etti. Pakdil'in Hamamönü Taceddin Dergahı'nda bulunan kabri başına gelen gençlik merkezi üyeleri, Pakdil'in kabrini çok sevdiği kırmızı gül ve karanfillerle donattı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın da eşlik ettiği gençler, dualar okumayı da ihmal etmedi. Nuri Pakdil'in her zaman hatırlanacağını ve unutulmayacağını ifade eden Başkan Balcı, "Bugün büyük üstad, şair ve dava adamı Nuri Pakdil'i kabri başında andık. Gençlerimiz Feridun Çelik Mahallemizde bulunan, Nuri Pakdil Gençlik Merkezi'nin üyeleri... Üstadın adını taşıyan bu merkezdeki gençlerimiz, aynı onun gibi duyarlı... Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Örnek alınıyor

Aynı gençlerin hafta boyunca merkezlerinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlediğini, Nuri Pakdil'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olduğunu da hatırlatan Başkan Asım Balcı, "Büyük üstadın arkasından ona layık nesiller yetiştiğini görmek çok güzel. Gençlerimizin onun gibi güzel insanları örnek alması için çeşitli faaliyetler içerisinde bulunmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA