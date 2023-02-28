Nuriddin Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuriddin Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuriddin Khasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuriddin Khasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuriddin Khasanov 20 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Нуриддин Хасанов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuriddin Khasanov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuriddin Khasanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Nuriddin Khasanov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nuriddin Khasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuriddin Khasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nuriddin Khasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuriddin Khasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2017 yılında Dinamo

1 Ocak 2018 yılında Cezalı

1 Temmuz 2018 yılında Sogdiana

13 Şubat 2020 yılında Surkhon

Nuriddin Khasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuriddin Khasanov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.