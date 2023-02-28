Nurillo Tukhtasinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurillo Tukhtasinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurillo Tukhtasinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurillo Tukhtasinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurillo Tukhtasinov 19 Şubat 1997 tarihinde Izboskan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Нурилло Сайдулло оглы Тўхтасинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurillo Tukhtasinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Nurillo Tukhtasinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nurillo Tukhtasinov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nurillo Tukhtasinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurillo Tukhtasinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nurillo Tukhtasinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurillo Tukhtasinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında Sogdiana

1 Şubat 2019 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2022 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında Neftchi

Nurillo Tukhtasinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurillo Tukhtasinov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nurillo Tukhtasinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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