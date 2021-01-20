Nurofen nedir, nasıl kullanılır? Kaç saat arayla günde kaç kez içilir? Nurofen uyku yapar mı? başlıkları internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri detaylıca haberimizde derledik.

NUROFEN NEDİR?

Nurofen, ateş düşürücü etkiye sahip bir ağrı kesici ilaçtır. Soğuk algınlığı ve grip belirtilerini giderici özelliği vardır. Hazımsızlık, mide yanması ve şişkinlik gibi hafif yan etkileri olabilir. Etkin maddesi ibuprofen’e ve yardımcı maddelerinden soyaya alerjisi olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca geçmişte mide ülseri, felç ve kalp krizi geçiren kişiler Nurofeni dikkatli kullanmalıdır. Kısa süreli tedaviler için reçete edilir, doktorun bilgisi dışında uzun süreli kullanımı ciddi sorunlara yol açabilir. Nurofen 12 yaş altı çocukların kullanımına uygun değildir. Diğer ağrı kesiciler ile birlikte kullanımı da sakıncalı olabilir.

NUROFEN NASIL KULLANILIR?

İlacı çiğnemeden, bölmeden, bütün olarak 1 bardak suyla için.

Aç veya tok karnına içilebilir. Ancak mide rahatsızlıklarını ve hazımsızlığı önlemek için tok karna ya da bir miktar yiyecek veya sütle alabilirsiniz.

Dozlar arasında en az 4 saat bırakın ve 24 saat içerisinde 6’dan fazla tablet almayın.

Unutulan dozu -bir sonraki dozun zamanı yaklaşmadıysa- hatırlar hatırlamaz için. Kesinlikle çift doz almayın.

Kendinizi iyi hissederseniz, doktora danışmadan ilaç alımını aniden kesmeyin. Hastalığınız daha da kötüleşebilir.

Rahatsızlığınıza dair belirtiler devam eder veya daha da kötüye giderse ya da ilaçla ilgili herhangi bir yan etki yaşarsanız doktorunuzu bilgilendirin.

Sadece doktorun reçete ettiği şekilde kullanın.

NUROFEN KAÇ SAAT ARAYLA GÜNDE KAÇ KEZ İÇİLİR?

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 - 6 saat arayla 1 veya 2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

NUROFEN UYKU YAPAR MI?

Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile düzelir.Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Üst solunum yollarını doğrudan etkileyen viral bir enfeksiyon hastalığı olan soğuk algınlığı, bulaşıcı bir hastalıktır. Aynı zamanda akut nezle veya faranjit olarak bilinen soğuk algınlığı, virüs nedeniyle meydana gelen bir hastalıktır. Sıkça grip ile karıştırılan soğuk algınlığı aslında gripten farkıdır ve daha hafif seyreder. Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sıkça görülen soğuk algınlığında yüksek ateş söz konusu değildir. Hafif kırgınlık, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması soğuk algınlığının sıkça tekrarlamasına ve kolayca bulaşmasına neden olmaktadır.



Yapılan araştırma sonuçlarına göre okula giden çocuklar yılda 12, yetişkinler ise 7 kez soğuk algınlığına yakalanmaktadır. Bulaşıcı bir hastalık olan soğuk algınlığı, hapşırma, öksürme ve aynı havayı soluma gibi durumlarda kişiden kişiye kolayca bulaşmaktadır. Bu nedenle okul çağındaki çocuklarda sıkça rastlanılmaktadır. Vücudumuz soğuk algınlığına ve gribe neden olan virüslere karşı bir direnç geliştiremediği için yıl içinde sıkça soğuk algınlığı problemiyle karşı karşıya geliriz. Özellikle yaşlı, çocuk, kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler sıkça soğuk algınlığına yakalanırlar. Soğuk algınlığını grip ile karıştırmamak gereklidir. Grip, burun, bronşlar ve akciğerler dahil olmak üzere tüm üst solunum yollarını etkileyen, influenza adı verilen bir virüsün neden olduğu viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığına oranla daha ağır seyreder. Soğuk algınlığı ise influenza virüsünün dışındaki diğer virüslerin neden olduğu hafif seyirli bir enfeksiyondur. Hastalık influenza virüsünden dolayı kaynaklanmıyor ancak üst solunum yollarını etkiliyorsa bu durum soğuk algınlığı olarak nitelendirilir.

SOĞUK ALGINLIĞI NASIL BULAŞIR?

Soğuk algınlığı toplumda oldukça sık görülen üst solunum yolları hastalığıdır. 1-3 gün arasında değişen kuluçka süresi ile çoğalma gösterir. Hapşırma, öksürme, tokalaşma, öpüşme ve aynı havayı soluma gibi durumlarla bulaşmaktadır. Vücuda giren virüs, öncelikle burunda tahriş, kuruma, yanma ve kaşıntı hissedilir. Daha önce vücutta yayılma gösteren virüs, burunun iç yüzeyine tamamen yayılır. Birkaç saat veya birkaç gün sürebilen kuluçka süresinden sonra boğazda yanma ve ağrı hissedilir. Sonrasında ise burun akıntısı, hafif kırgınlık ve hapşırık gibi belirtilerle tamamen kendini gösterir. 5 ile 10 gün arasında iyileşme gösteren soğuk algınlığında genellikle yatak istirahatine gerek duyulmaz. Ancak hastalığın bulaşıcı olması ve çok çabuk yayılması nedeniyle soğuk algınlığı bulunan kişinin mümkünse çok fazla toplum içine girmemesi, başkaları ile tokalaşıp öpüşmemesi ve özel eşyalarını başkaları ile paylaşmaması önerilmektedir. Aksi halde çevrede oluşan bir salgın söz konusu olabilir. Bu durumda da iyileşme süreci uzayabilir.