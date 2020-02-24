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Nursal Bilgin, hayatını kaybetti

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçiren Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nursal Bilgin, hayatını kaybetti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı.

Kasımpaşaspor'unn Denizlispor ile karşılaştığı maçta tribünde müsabakayı takip eden eski sportif direktör Nursal Bilgin, mücadelenin 55. dakikasında fenalaştı.

Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi

Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Opr. Dr. Cüneyt Şelli ilk müdahaleyi yaparken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi

Bilgin, ambulansa bindirilirken Kasımpaşalı futbolcuların da tedirgin olduğu görüldü.

Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi

NURSAL BİLGİN HAYATINI KAYBETTİ

Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, Kasımpaşa-Denizlispor maçında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.




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