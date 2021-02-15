  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!

Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!

Moskova'da kış tatilini sürdüren Nursel Ergin -18 derecede siyah mayosuyla karların üzerine atladı. Yoğun kar yağışının altında çocuklar gibi eğlendiği bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ergin'in bu videosuna takipçilerinden çokça yorum ve beğeni geldi.

Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!

Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdıKylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı

İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacakİbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak

Nusret'in kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!Nusret'in kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!

 

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:25
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!
Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı
İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak
İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak
Nusret'in kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!
Nusret'in kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!
Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: "İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister!''
Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: "İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister!''
Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!
Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!
Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!
Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!
Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!
Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!
Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!
Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!
Tanju Çolak'ın restorandaki kaz ziyafeti sosyal medyada çok konuşuldu!
Tanju Çolak'ın restorandaki kaz ziyafeti sosyal medyada çok konuşuldu!