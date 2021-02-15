Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!

Moskova'da kış tatilini sürdüren Nursel Ergin -18 derecede siyah mayosuyla karların üzerine atladı. Yoğun kar yağışının altında çocuklar gibi eğlendiği bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ergin'in bu videosuna takipçilerinden çokça yorum ve beğeni geldi.