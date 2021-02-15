Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!
Moskova'da kış tatilini sürdüren Nursel Ergin -18 derecede siyah mayosuyla karların üzerine atladı. Yoğun kar yağışının altında çocuklar gibi eğlendiği bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ergin'in bu videosuna takipçilerinden çokça yorum ve beğeni geldi.
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15 Şubat 2021 Pazartesi 13:25
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