TV8'de Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programına konuk olan Nurseli İdiz hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada en çok aratılan isimlerin başında olan Nurseli İdiz merak konusu oldu. Peki Nurseli İdiz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Eski eşi kim? Cevaplar haberimizde...

NURSELİ İDİZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nurseli İdiz olarak tanınan Nuran Nurseli Çamlıbel 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve annesi Deniz Çamlıbel'in kızı olan Nurseli İdiz lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan İdiz, "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.

1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sunan İdiz, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var. Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.

HASTALIĞI NE?

Art arda gelen ölüm haberleri ardından zor günler geçiren Nurseli İdiz'e Tip 1 Bipolar teşhisi konuldu Bipolar bozukluk, "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanır. Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir. "Manik" terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlar...

ESKİ EŞİ KİM?

Türk müzisyen, besteci olan Cem İdiz, Nurseli İdiz'in eski eşidir. 1983 yılında evlenen çiftin 16 yıl süren birlikteliklerinden Canan Elif adlarında bir kızları vardır.