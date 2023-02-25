Nurudeen Orelesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Orelesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurudeen Orelesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurudeen Orelesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurudeen Orelesi 10 Nisan 1989 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adegbola Nurudeen Orelesi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurudeen Orelesi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nurudeen Orelesi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nurudeen Orelesi'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nurudeen Orelesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurudeen Orelesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nurudeen Orelesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurudeen Orelesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Bonifika

1 Ağustos 2010 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2011 yılında KF Skënderbeu

20 Ağustos 2014 yılında Metalurg Z.

20 Ocak 2016 yılında KF Skënderbeu

10 Ağustos 2017 yılında KF Vllaznia

4 Ağustos 2018 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında FK Apolonia

Nurudeen Orelesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurudeen Orelesi şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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