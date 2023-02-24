Nurulah Harbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurulah Harbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurulah Harbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurulah Harbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurulah Harbas 25 Ekim 2003 tarihinde Bihać şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nurulah Harbaš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurulah Harbas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nurulah Harbas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nurulah Harbas'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nurulah Harbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurulah Harbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nurulah Harbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurulah Harbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında R. Hadzici U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnik Hadzici

Nurulah Harbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurulah Harbas şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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