Nurullah Serbest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurullah Serbest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurullah Serbest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurullah Serbest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurullah Serbest 8 Temmuz 1998 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurullah Serbest Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nurullah Serbest, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nurullah Serbest'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nurullah Serbest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurullah Serbest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nurullah Serbest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurullah Serbest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2017 yılında Tekirdağspor

31 Ağu 2018 yılında Gebzespor

27 Ağu 2019 yılında Batman Petrol

12 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2020 yılında Sultanbeyli Bld

29 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

Nurullah Serbest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurullah Serbest şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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