Nusaybin’de 2’inci diyabet kampı düzenledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Mardin diyabetli çocuklar kampı"nın ikincisi düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nusaybin’de 2’inci diyabet kampı düzenledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Mardin diyabetli çocuklar kampı"nın ikincisi düzenlendi.

Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Artuklu Üniversitesi ve paydaşların işbirliğinde organize edilen kampın ikincisi düzenlendi.

Mardin ve ilçelerinin yanı sıra Batman, Şırnak ve Diyarbakır'dan 60 çocuğun katıldığı kampta, diyabet eğitimleri yanı sıra rafting, masa tenisi, badminton, okçuluk ve kitap okuma gibi çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik yapıldı.

Kamp ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kampı gelenek haline getirerek her yıl burada diyabetli çocukları misafir etmek istediklerini belirterek, "Bundan da onur duyuyoruz. Yaklaşık 60 yavrumuz civar illerden, Mardin'imizin ilçelerinden burada misafir ediyoruz. Bu kampla birlikte diyabetin hayatlarında bir mani olmadığını öğreniyorlar. Diyabetli yaşamın kontrol altına alındığında kendi kendini yönetebilen öz kontrolü ile birlikte diyabetli olmayan çocuklardan bir dezavantajları olmadığını burada hem eğlenerek, gülerek uzmanlarından öğreniyorlar. Kamp süresince birçok etkinlik yapıldı. Yavrularımıza raftingden tutunan sanat etkinliklerine, okçuluk ve diğer Spor dallarında, kültürel ve müzik anlamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek kamp eğlenceli hale getirildi" dedi.

Diyabet Kampına katılan Hüseyin Aslan da, kamp süresince diyabetle ilgili sağlık ve uzman ekiplerden çok istifade ettiklerini söyledi.

Dört gün süren diyabet kampı sonunda DSİ Barajı tesislerinde veda programı düzenlendi.

Programa Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici katıldı.

Nusaybin’de 2’inci diyabet kampı düzenledi

Nusaybin’de 2’inci diyabet kampı düzenledi

Nusaybin’de 2’inci diyabet kampı düzenledi

Nusaybin’de 2’inci diyabet kampı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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