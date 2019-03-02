Nusaybin'de elektrik sayacı panosu yakıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan dijital elektrik sayacı panosu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

İlçe merkezindeki 8 Mart Mahallesi'ne Dicle Elektrik tarafından kurulan ve kaçak kullanımı önleyen dijital elektrik sayacı panoları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak henüz kullanıma açılmayan pano, tamamen yandı. Polis soruşturma başlattı.

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DHA