Nusaybin’de iki köy karantinada! Vakalar artışta

Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile, 7 Eylül 2021 saat 23.00’den itibaren Girmeli ve Duruca mahalleleri 14 gün boyunca karantina altına alınacak.



Jandarma, karantina karanının ardından iki mahallenin girişine kontrol noktası koydu. Mahallelere giriş ve çıkış yasaklandı. Halkı hastalığa karşı bilgilendiren sağlık görevlileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.



İlçe filyasyon ekipleri, karantina altındaki mahallelerdeki evleri tek tek dolaşıp, korona testi amacıyla vatandaşlardan sürüntü aldı. Pozitif çıkan vatandaşlara ilaç verilirken, mahallede karantina boyunca sıkı önlemler devam edecek.

