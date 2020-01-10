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Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2)

RAHİP TUTUKLANDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Rahip Bileçen tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA



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