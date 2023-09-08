Nusaybin’e uzman doktorlar atandı

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye yeni atanan uzman doktorların müjdesini verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nusaybin’e uzman doktorlar atandı

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye yeni atanan uzman doktorların müjdesini verdi. İlçede uzman doktor olmayan poliklinik kalmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalarla, Nusaybin Devlet Hastanesine beyin cerrahi, kulak burun boğaz, üroloji ve dahiliye uzmanları ile 10 yeni pratisyen doktor ataması yapıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Kayabaşı, sağlık alanında ilçede her geçen gün yeni olumlu gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Kayabaşı, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlık atamaları ile Nusaybin Devlet Hastanemize beyin cerrahi, kulak burun boğaz, üroloji ve dahiliye uzmanları ile 10 yeni pratisyen doktor ataması yapılmıştır. Nusaybin Devlet Hastanemizde görev yapacak uzman doktor sayısı 44, pratisyen doktor sayısı ise 34'e ulaşmıştır. Bu atamalarla Devlet Hastanemizde branşında uzman doktor olmayan polikliniğimiz kalmamıştır. İlçemizde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bir yanda sağlık yatırımları devam ederken diğer yanda personel ihtiyacı hızla karşılanmaktadır. İlçemize yeni atanan sağlık personellerimize hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyor, aziz Nusaybinli hemşehrilerimize sağlık günler diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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