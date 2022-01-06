Video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla gündem olan Nusreddin Saltabaş merak konusu oldu. Peki Nusreddin Saltabaş kimdir? | Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş neden açığa alındı? İşte ayrıntılar...

NUSREDDİN SALTABAŞ KİMDİR?

Nusreddin Saltabaş'ın TikTok hesabında şarkı söyleyip spor yaptığı yaptığı anların görüntüsünü paylaşan bir cumhuriyet savcısı olduğu biliniyor.

CUMHURİYET SAVCISI NUSREDDİN SALTABAŞ NEDEN AÇIĞA ALINDI?

TikTok hesabında şarkılar söyleyip spor yaptığı yaptığı anları paylaşan Nusreddin Saltabaş, videolarının yayılması sonrası hesabını kapattı.

Bir anda gündem olan ve tercihini hesabını kapatmaktan yana kullanan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından açığa alındığı öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.