Nusret altın kaplı et videosunu 6 bin dolara sattı
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ardından Nusret Gökçe'de tweetini satışa çıkardı. Altın kaplamalı videosunu sosyal medyadan satışa çıkana başarılı iş insanı Nusret, karşılığında 6 bin dolar kazandı.
Twitter'ın kurucusu 44 yaşındaki Jack Dorsey,geçen haftalarda açık arttırma ile ilk tweetini satışa çıkarmıştı. Söz konusu tweet 2.5 milyon dolar karşılığında Türk iş insanı Sina Estavi'ye satılmıştı.
ALTIN KAPLI ET VİDEOSUNU 6 BİN DOLARA SATTI
Jack Dorsey'in ilgi çekici ilkinin ardından Türk iş insanı Nusret'te benzer bir girişimde bulundu. Nusret, paylaştığı altın kaplı et videosunu sattı ve karşılığında 6 bin dolar aldı. Çok geçmeden alıcı bulan diğer tweetlerinden ise Nusret 200 dolar ile 3 bin dolar arasında para kazandı.