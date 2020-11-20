Nusret altın tozlu kahvesiyle sosyal medyada çok konuşuldu!
Şu sıralar Dubai'de bulunan ünlü kasap Nusret Gökçe'nin Arap kıyafetleri ile 500 liralık altın tozlu kahvesini yudumlarken çektirdiği video sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabı instagram üzerinden çokça izlenen video bazı kesim tarafından beğenilirken bazı kesimin ise tepkisine maruz kaldı.
Öykü Serter'den bomba açıklama: ''Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim''
İbo Show yeni konuklarıyla bomba gibi geliyor!
Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi izleyenleri mest etti!
Heidi Klum'un sevgilisi ile duş aldığı video sosyal medyada ilgi gördü!
20 Kasım 2020 Cuma 10:24
Benzer Videolar