Nusret altın tozlu kahvesiyle sosyal medyada çok konuşuldu!

Şu sıralar Dubai'de bulunan ünlü kasap Nusret Gökçe'nin Arap kıyafetleri ile 500 liralık altın tozlu kahvesini yudumlarken çektirdiği video sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabı instagram üzerinden çokça izlenen video bazı kesim tarafından beğenilirken bazı kesimin ise tepkisine maruz kaldı.