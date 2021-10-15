Nusret, fahiş fiyatıyla çileden çıkardı! Hesabı fazla bulan müşteri faturayı paylaşarak isyan etti!

Londra'nın Knightsbridge'deki ünlü restoran Nusr-Et Steakhouse'da yemek yiyen bir müşteri 37 bin euro hesabı görmesiyle şaşkına uğradı. 8 Ekim'e ait olan hesapta yalnızca hizmet ücretinin toplam 4.829,10 euro olması da dikkat çekti.

"BU SADECE REZALET"

Sosyal medya hesabında tepkisini dile getiren müşteri, "Bu sadece rezalet" notunu ekledi. Hesapta, yemeğin yaklaşık 30 bin sterlininin alkole, 850 sterlinin altın kaplı bifteğe ve 20 baklavanın 600 sterlin tuttuğu yer alırken hesap hakkında yorum yapan başka bir kullanıcı ise Nusret'i "Gün ışığı soygunu" olarak tanımladı.

Bazı kullanıcılar ise müşterilerin suçlu olduğunu belirterek;

"Bu yerden gelen makbuzlar sadece en son sosyal medya primidir. Kimsenin umursaması gerektiğini sanmıyorum."

"İnsanlar neden restoranlardan gelen makbuzları paylaşıyor? "Zenginim ama aynı zamanda çok ama çok aptalım ve zevkim yok” demek mi?"

"Bu alçakgönüllü bir övünme. 30 bin sterlinlik bir yemeğin maliyetine karşı bir öfke"

şeklinde yorumlarda bulundu.