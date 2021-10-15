Dığdığı ne demek, TDK'ya göre Dığdığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Menemenspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Yine cuma gününü seçtiler! Afganistan Kandahar'da camiye bombalı saldırı: En az 30 ölü2021 ALES 3 geç başvuru ne zaman? ALES 3 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2021?Pendik Belediyesi tarafından okullara spor malzemesi desteği verildiBarbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı son bölüm izleYKS ek yerleştirme kılavuzu 2021 |İkinci ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı final izleCamdaki Kız 15. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izleBir Zamanlar Çukurova 108. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nusret, fahiş fiyatıyla çileden çıkardı! Hesabı fazla bulan müşteri faturayı paylaşarak isyan etti!

Nusret, fahiş fiyatıyla çileden çıkardı! Hesabı fazla bulan müşteri faturayı paylaşarak isyan etti!

Londra'daki şubesinde ödenen fahiş hesap fiyatları nedeniyle Nusret İngiltere'nin diline düştü. Hesabı fazla bulan bir müşteri yemek faturasını paylaşarak sitemini belirtti.

Nusret, fahiş fiyatıyla çileden çıkardı! Hesabı fazla bulan müşteri faturayı paylaşarak isyan etti!

Londra'nın Knightsbridge'deki ünlü restoran Nusr-Et Steakhouse'da yemek yiyen bir müşteri  37 bin euro hesabı görmesiyle şaşkına uğradı.  8 Ekim'e ait olan hesapta yalnızca hizmet ücretinin toplam 4.829,10 euro olması da dikkat çekti.

"BU SADECE REZALET"

Sosyal medya hesabında tepkisini dile getiren müşteri, "Bu sadece rezalet" notunu ekledi. Hesapta, yemeğin yaklaşık 30 bin sterlininin alkole, 850 sterlinin altın kaplı bifteğe ve 20 baklavanın 600 sterlin tuttuğu yer alırken hesap hakkında yorum yapan başka bir kullanıcı ise Nusret'i "Gün ışığı soygunu" olarak tanımladı.

Nusret, fahiş fiyatıyla çileden çıkardı! Hesabı fazla bulan müşteri faturayı paylaşarak isyan etti!

Bazı kullanıcılar ise müşterilerin suçlu olduğunu belirterek;

 "Bu yerden gelen makbuzlar sadece en son sosyal medya primidir. Kimsenin umursaması gerektiğini sanmıyorum."

 "İnsanlar neden restoranlardan gelen makbuzları paylaşıyor? "Zenginim ama aynı zamanda çok ama çok aptalım ve zevkim yok” demek mi?"

"Bu alçakgönüllü bir övünme. 30 bin sterlinlik bir yemeğin maliyetine karşı bir öfke"

şeklinde yorumlarda bulundu.

Nusret, fahiş fiyatıyla çileden çıkardı! Hesabı fazla bulan müşteri faturayı paylaşarak isyan etti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT