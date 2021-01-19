Nusret Gökçe koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı!
Tuz serpme hareketiyle sosyal medyada popüler olan olan ünlü kasap Nusret Gökçe, Dubai’de bir hastanede koronavirüs aşısı olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. “Bugün corona virüsü aşısı oldum” notuyla paylaşan Gökçe'nin o anları kameralara anbean böyle kaydedildi.
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19 Ocak 2021 Salı 14:39
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