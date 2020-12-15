Nusret Gökçe'den dudak uçuklatan rakam! 850 bin TL’ye müdür arıyor

Dünyanın bir çok yerinde restoranları olan Nusret şimdi de İngiltere’nin başkenti Londra'da dükkan açıyor. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin yeni restoranı için müdür arayışına da başladı.

Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.

İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere’de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı.

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nusret Gökçe son olarak 500 TL değerindeki altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti.