Nusret Park Hyatt'ı satın mı aldı? Kaç para verdi? Park Hyatt neresi?

Nusr-et'in sahibi ve dünyaca ünlü salt-bea hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, Doğuş Holding'in patronu Ferit Şahenk'e ait Maçka Park Hyatt'ı satın aldı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından herkes Nusret Park Hyatt'ı satın aldı mı? Kaç para verdi? Park Hyatt kimin? İşte merak edilenler haberimizde...

NUSRET PARK HYATT'I SATIN MI ALDI? KAÇ PARA VERDİ?

Rekabet Kurulu, Doğuş Holding AŞ'nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu'nun açıklamasına şu ifadelere yer verildi:

"Doğuş Holding A.Ş.'nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve 'Park Hyatt' adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi."

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberin göre, restoranlarıyla ünlü olan Nusret Gökçe'nin, oteli devraldığı Nusret Turizm Yatırım A.Ş. isimli şirketi 50 bin lira sermayeyle Etiler'de kurduğu görülüyor. Şirket, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre oteller grubunda faaliyet gösterecek.

2018 Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL'lik borcun büyük bir bölümü bankalarca yeniden yapılandırılan Doğuş Holding, uzun süre konaklama sektörüne ciddi yaptırımlar yapmıştı ancak bir süredir söz konusu yatırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başlamıştı.

Son olarak kasım ayında Madrid'de bulunan Villa Magna otelini 210 milyon euro'ya Meksikalılara satan Doğuş Holding'in diğer otelleri de değerlendirdiği belirtiliyordu.

Bloomberg'in ocak ayında ismini saklı tuttuğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ferit Şahenk'in satmayı düşündüğü oteller arasında İtalya'daki tarihi Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese'nin yanı sıra Hyatt da bulunuyordu.

PARK HYATT KİMİN? PARK HYATT NEDİR? NERESİ?

1922 yılında, Milano'nun ünlü "palazzo"larından esinlenen İtalyan mimar Guilio Mongeri tarafından inşa edilen Maçka Palas, İstanbul'daki en güzel binalardan biridir. Mongeri'nin İstanbul'da bilinen diğer eserleri Maçka İtalyan Konsolosluğu binası ve İstiklal Caddesi'nde yer alan St. Antoine kilisesidir. Maçka Palas inşa edildiği 1922 yılından, Park Hyatt Istanbul – Maçka Palas olarak hizmet vermeye başladığı 2008 yılına kadar, başta şair, gazeteci, yazar ve besteciler olmak üzere birçok ünlü isme evsahipliği yapmıştır.

Mimari dokusu, yaratıcı iç dekorasyonu, özenle tasarlanmış odaları ve seçkin lezzetler sunan mekanları ile farklılık yaratan Park Hyatt Istanbul – Maçka Palas'ın iç dekorasyonu New York'un tanınmış firmalarından Gerner Kronick+Valcarcel Architects'den Randy Gerner tarafından gerçekleştirilmiştir. Firma, International Hotel, Motel + Restaurant Show® (IHMRS) Gold Key Design Ödülleri'nin 30.yılında ''En İyi Oda Tasarımı' kategorisinde; Park Hyatt Istanbul – Maçka Palas tasarımları için ödülle onurlandırılmıştır.

Şehrin en seçkin alışveriş ve yerleşim merkezlerinden Nişantaşı'nda misafirlerini ağırlamakta olan 5 yıldızlı otelde, büyüklükleri 50-250 metrekare arasında değişen ve Ara Güler imzalı eski İstanbul resimlerinin yer aldığı toplam 90 delüks oda ve süit yer almaktadır. Odaların neredeyse üçte birlik bölümünü oluşturan yerden ısıtmalı banyolarda birbirinden ayrı olarak tasarlanmış duş ve küvet alanları yer almaktadır. Park Hyatt Istanbul Maçka Palas, spa temasıyla dizayn edilen 25 adet özel odasındaki ısıtmalı oturma alanları ve otantik kurnalar ile geleneksel Türk Hamamı keyfini kendi odanızda gönlünüzce yaşamanıza imkan sağlar.

İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na yürüme mesafesinde olan 5 yıldızlı otel, Sultanahmet Meydanı ve Tarihi Yarımada'ya araba ile 20 dakika mesafededir. İstanbul Boğazı'na ise yine araba ile 10 dakikada ulaşılabilir.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR? NUSRET'İN HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başarmıştır.

Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başarmıştır. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi ğişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştur. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlanmıştır.

Türkiye'ye yeniden döndüğünde bu kez işsiz olan Nusret, kendi iş yerini açmak için çabalarına başlamıştır. Kendisine eski bir arkadaşı olan Mithat Erdem'i melek yatırımcı olarak seçen genç girişimci, arkadaşıyla beraber ilk restoranın temelini atmıştır. Arkadaşından aldığı parayı 5-6 ay içerisinde geri ödeyen Nusret, borcunu ödedikten sonra yoluna bir süre tek devam etmiştir.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak olmuştur. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.