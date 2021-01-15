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  3. Nusret pirzola yediği anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!

Nusret pirzola yediği anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilerin hedefi olan Nusret yine tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Ünlü kasap Nusret ilginç şovlarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Nusret son paylaşımıyla tepki çekti.

Nusret pirzola yediği anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle bir çok vatandaş ekonomik sıkıntı yaşarken, sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı.

Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

Nusret pirzola yediği anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!

Nusret'in bu paylaşımına bir çok kullanıcı "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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