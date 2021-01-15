Nusret pirzola yediği anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!

Ünlü kasap Nusret ilginç şovlarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Nusret son paylaşımıyla tepki çekti.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle bir çok vatandaş ekonomik sıkıntı yaşarken, sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı.

Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

Nusret'in bu paylaşımına bir çok kullanıcı "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.