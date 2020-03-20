Nusret telefon numarasını paylaştı rekor sayıda telefon ve mesaj geldi

Nusret Gökçe ilgin bir harekete imza attı. Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, Instagram hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı.

20 BİNE YAKIN MESAJ

Telefon numarasını paylaşmasının ardından binlerce telefon araması alan Nusret Gökçe, gelen çağrılara cevap vererek arayanlarla sohbet etti. Nusret'e telefon açarak ulaşamayanlar ise sms gönderdi. Nusret, cep telefona 20 bine yakın sms geldiğini de gösterdi.

Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

TALEPLER İÇİN MESAJ İSTEDİ

Nusret Gökçe saatler 03.55'i gösterirken ''Birlik beraberlik sevgi saygı moral motive bugünlerde ihtiyacımız olan'' notunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Nusret Gökçe'yi arayan birçok takipçisi ondan bazı hediyeler isteyerek ricada bulundu. Hiçbir takipçisini kırmayarak dileklerini kabul eden Nusret Gökçe, talebi olanların kendisine mesaj atmasını istedi.

"MOTİVE OLSUN DİYE YAPTIK"

Kendisinden oyun konsolu isteyen bir çocuğun da ricasını geri çevirmeyen Nusret Gökçe, kendisine mesaj atmasını istedi. Nusret Gökçe yaptığı görüşmelerde, ''İnsanların hepsi evde. Kendilerini yalnız hissetemesinler değişiklik, enerji, motive olsun diye böyle bir şey yaptık.'' dedi.