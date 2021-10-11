Nusret yeni hedefini belirledi: “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin”

Geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezinde yeni bir şube açan Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” sözüyle duyurmuştu.

Gökçe, yeni mekanıyla İngiliz basınının gündemin de de yer almıştı.

Londra'daki şube, fiyatıyla dikkat çekmişti.

ÇIRAKLIK YILLARINA AİT BİR KARE

'Tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret, söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

38 yaşındaki işletmeci, Instagram hesabından çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve yeni hedefini duyurdu.

“UZAYA İLK RESTORANI BEN AÇACAĞIM”

Instagramda 38 milyon takipçisi olan Gökçe, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” dedi.

Gökçe'nin bu instagram postu takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

“NUSR-ET ARTIK SADECE BİZİM DEĞİL TÜRKİYE’NİN MARKASI”

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, “Nusr-Et artık sadece bizim markamız değil, Türkiye’nin markası. Amerika’nın, İtalya’nın, Fransa’nın sayısız uluslararası markası var. Türkiye’nin tek bir uluslararası markası var, o da Nusr-Et. Bireysel olarak kurulmuş, bireysel olarak uluslararası başarı yakalamış başka bir marka var mı?” demişti.