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Nusret Yıldırım, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu yenileyen Pınar Karşıyaka bir takviye daha gerçekleştirdi.

Nusret Yıldırım, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu yenileyen Pınar Karşıyaka bir takviye daha gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar son olarak Türk Telekom forması giyen forvet Nusret Yıldırım'la anlaştı. Türk Telekom'da ligde 24, Avrupa kupalarında ise 6 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı. Galatasaray'da kariyerine başlayan Nusret, Beykoz, İstanbulspor, Erdemirspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Banvit ve Acıbadem Üniversitesi'nde de oynadı.

DHA

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