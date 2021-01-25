Nusret'in 10 güzelle çektiği kahve videosuna beğeni yağdı!

Sosyal medyada paylaştığı kahve içme videolarıyla çokça konuşulan ünlü kasap Nusret'in son olarak attığı 10 güzelle çektirdiği kahve videosuna takipçilerinden çokça beğeni ve yorum geldi. Dubai'deki mekanında çektirdiği videoyu "Herkes çok Kapuçino içsin" başlığıyla yayınlayan Nusret'in o anları kameraya böyle yansıdı.