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  3. Nusret'in başı beladan kurtulmuyor! Bu kez de "Kısa etek giymemi istedi" diyen iki eski çalışanı dava açtı!

Nusret'in başı beladan kurtulmuyor! Bu kez de "Kısa etek giymemi istedi" diyen iki eski çalışanı dava açtı!

Tuz atma hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla uluslararası kamuoyunda "Saltbae" olarak ünlenen Nusret Gökçe eski çalışanlarının iddialarından kurtulamıyor. Nusret'e bu kez de New de York’taki restoranındaki eski çalışanları tarafından dava açıldı.

Nusret'in başı beladan kurtulmuyor! Bu kez de "Kısa etek giymemi istedi" diyen iki eski çalışanı dava açtı!

Nusret Gökçe restoranlarındaki fiyatlarının pahalılığıyla sık sık gündeme geliyor.

New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia etti.

HELAL ET İDDİASI

2017’de restoranda çalışan Peru asıllı Maher’e zor işler verildiği ve Türk çalışanların ise kollandığı iddia edilirken, “Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu. Bu konuda yalan söylememiz istendi. Net bir bilgi olmasa da böyle söylememiz istendi” açıklamasını yaptı.

Nusret'in başı beladan kurtulmuyor! Bu kez de Kısa etek giymemi istedi diyen iki eski çalışanı dava açtı!

KISA ETEK GİYMESİNİ İSTEMİŞ

Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı ileri sürüldü.

Gökçe’nin avukatı New York Post’un haberinde yer alan iddialar ilişkin bir açıklama yapmadı.

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