Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla zaman zaman tepkilerin odak noktası haline gelen Nusret, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Nusret daha önce de bir kaç kez videolu paylaşımlar yaptığı fiyatı dudak uçuklatan altınlı kahvesini bu kez 10 güzelle birlikte Dubai'deki mekanında içti.

Bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Nusret videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle yayınladı.

Nusret'in bu videosuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaşıma tepkiler peş peşe geldi "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", şeklinde yorumlar yapıldı.