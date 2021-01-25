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Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü kasap Nusret olaylı sosyal medya paylaşımlarına bir tane daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde pirzola videosu ile tepkileri toplayan Nusret, bu kez fiyatı altınlı kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla zaman zaman tepkilerin odak noktası haline gelen Nusret, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu sosyal medyayı salladı

Nusret daha önce de bir kaç kez videolu paylaşımlar yaptığı fiyatı dudak uçuklatan altınlı kahvesini bu kez 10 güzelle birlikte Dubai'deki mekanında içti.

Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu sosyal medyayı salladı

Bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Nusret videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle yayınladı.

 

 

Nusret'in bu videosuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu sosyal medyayı salladı

Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaşıma tepkiler peş peşe geldi "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", şeklinde yorumlar yapıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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