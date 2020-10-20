Nusret'in önünde kuyruk oluşturanlar figüranmış!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü restoran işletmecisi Nusret’in mekanlarının önündeki kalabalık hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Tuz serpme hareketi ile tüm dünyada bir anda ünlenen Nusret'in kendi adını taşıyan restoranlarına yüksek fiyatlara rağmen olan talep herkesin dikkatini çekiyordu.

Özellikle özel günlerde restoran önündeki uzun kuyruklar dikkat çekerken aslında gerçeğin çok başka olduğu iddia edildi.

"KAPILARDA FİGÜRAN BEKLİYORMUŞ"

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün;“Nusret’in dükkânları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum... Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum... İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum... İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.” ifadesini kullandı.