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  3. Nusret'in pirzola yeme videosuna sosyal medyadan tepki yağdı!

Nusret'in pirzola yeme videosuna sosyal medyadan tepki yağdı!

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe, sosyal medyadan son attığı pirzola yeme videosuyla tepkilerin odağı haline geldi. Koca pirzolayı eline alıp yiyen Gökçe'nin o anlarına "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var"şeklinde yorumlar yapıldı.

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15 Ocak 2021 Cuma 12:40
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