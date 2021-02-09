Nusret'ten kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!
Sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla konuşulan Nusret Gökçe'nin son yayınladığı kıyma videosu vatandaşlar tarafından tepkileri odağı haline geldi. ""Ete şiddet uygulama", Eti neden dövüyorsun" şeklinde yorumlar yapılan paylaşımı 6 milyon görüntülenme alan Gökçe'nin o anları böyle kaydedildi.
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09 Şubat 2021 Salı 09:16
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