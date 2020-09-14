Kas hastası olan Fatma Çoban, kas hastalarının hayatına dokunuyorÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybettiBilim Kurulu Üyesi Özlü'den acı açıklama: Virüs her ile, mahalleye yayıldı'Bez Bebek' dizisinin küçük oyuncusu Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali şaşırttıSahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasındaTeknik lise mezunları paylaşılamıyorBrighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacakZeynep Koçak son hali | Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimiKeçiören Belediyesi'nden 413 vatandaşa istihdam
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

Geçtiğimiz günlerde altın tozlu cappuccino ile gündem olan ve dikkatleri yeniden üzerine çeken Nusret 15 milyon TL'lik bütçe ile kahve işine giriyor.

Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe şimdi de kahve işine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde altın tozlu cappuccino içtiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan Nusret 15 milyon TL'lik bütçeyle kahve işine girecek.

Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

Türkiye'nin en ünlü steakhouse zincirinin sahibi Nusret geçtiğimiz günlerde altın kaplamalı etin haricinde kahvesine süt yerine yenilebilir altın yaprakları koyması ile çok konuşulmuştu.

Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

Her yaptığı olay olan Nusret Gökçe kahve işine girdi. 

İddialara göre altın kaplamalı pirzolayı 9 bin TL, altın kaplamalı hamburgeri 2 bin TL'ye satan Nusret, altın kaplamalı kahvesini de 500 TL'ye satacak.

Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

Nispetiye'de iki işyerini gezen Nusret, mal sahipleri ile anlaşabilirse burada kahveciyi açacak.

2019'da satın aldığı otele 310 milyon TLödeyen işletmeci, kahvecisi için de 15 milyon TL'lik yatırımı gözden çıkardı.

Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan ünlü işletmecinin; Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT