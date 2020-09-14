Nusret'ten şimdi de 15 Milyon değerinde kahve geliyor!

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe şimdi de kahve işine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde altın tozlu cappuccino içtiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan Nusret 15 milyon TL'lik bütçeyle kahve işine girecek.

Türkiye'nin en ünlü steakhouse zincirinin sahibi Nusret geçtiğimiz günlerde altın kaplamalı etin haricinde kahvesine süt yerine yenilebilir altın yaprakları koyması ile çok konuşulmuştu.

Her yaptığı olay olan Nusret Gökçe kahve işine girdi.

İddialara göre altın kaplamalı pirzolayı 9 bin TL, altın kaplamalı hamburgeri 2 bin TL'ye satan Nusret, altın kaplamalı kahvesini de 500 TL'ye satacak.

Nispetiye'de iki işyerini gezen Nusret, mal sahipleri ile anlaşabilirse burada kahveciyi açacak.

2019'da satın aldığı otele 310 milyon TLödeyen işletmeci, kahvecisi için de 15 milyon TL'lik yatırımı gözden çıkardı.

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan ünlü işletmecinin; Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.