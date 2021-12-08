HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Meclis Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" demişti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Nusrettin Maçin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin ne ceza aldı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

NUSRETTİN MAÇİN KİMDİR?

Nusrettin Maçin, 1963 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yukarı Duru köyünde okudu. Ortaokulu eski Malatya Bölge Okulunda bitirdi.

2003 yılında Mesop girişiminde yer aldı. Daha sonra bu girişim Özgürlük ve Sosyalizm Partisine dönüştü. Partinin kurucu üyesi ve genel başkan yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

HDP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ NUSRETTİN MAÇİN NE CEZA ALDI?

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Meclis Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri sebebiyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.