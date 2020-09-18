Nutella Türkiye, helal tarışmalarının ardından üretim sertifikalarını açıkladı

Nutella Türkiye "Türkiye'de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklamasının ardından bu kez üretim sertifikalarını açıkladı. Ünlü çikolata markası Nutella'ya ABD'de twitter'dan sorulan "Ürünleriniz helal mi" sorusun üzerine Nutella'nın hesabından verilen "Hayır helal değil" yanıtının ardından firma ilk tweeti yalanlayarak özür dilerken, Türkiye Nutella dün konuyla ilgili "Türkiye'de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklaması yapmıştı.

Şirketin Türkiye Ofisi bugün de üretim sertifikaları olan Helal Sertifikası, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası belgelerini açıkladı.

"ÜRÜNÜMÜZ HELAL GIDA SERTİFİKASINA SAHİPTİR"

"Nutella dahil olmak üzere tesislerimizde üretilen ürünlerimizin Helal Gıda Sertifikası bulunmaktadır. Helal gıda, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıda anlamındadır. Haram olarak belirtilen ürünlerin harici tüm gıdalar helal olarak kabul edilmektedir. Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler; İslami usuller uyulmadan kesilen hayvan veya kesimden önce ölen hayvanlar; Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarı kulağı olmayan kara hayvanları; Kan ve kandan yapılmış ürünler; Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler ve söz konusu tarif edilen ürünlerin herhangi biriyle temas eden ürünler ayrıca kaynağı bilmediği için jelatin, gliserin, enzimler, hayvansal yağ ve proteinler şüpheli olarak tanımlanır. Nutella tanımlanan gıdalardan hiçbirini içermemektedir. Bu sebeple ürünümüz Helal Gıda sertifikasına sahiptir."