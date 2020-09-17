Nutella helal midir? Dünyaca tanınan ünlü çikolata firması Nutella ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Bir çok kişinin severek yediği Nutella çikolatalarının haram mı helal mi ? olduğu merak konusu oldu. Peki Nutella içerisinde ne var? Nutella helal midir? İçindekiler nedir?

İtalyan bir çikolata firması tarafından üretilen Nutella, sosyal medyadan kendisine yöneltilen "ürünleriniz helal mi" sorusuna verdiği "Hayır, helal değil" yanıtı ile bir anda tepkileri üzerine çekti.

Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Nutella, hatalı tweet attıklarını söyleyerek özür diledi.

NUTELLA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Firma, ''Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz'' açıklamasında bulundu.

Bu olayın ardından bazı Türk firmaları sosyal medyada ürünlerinin fotoğraflarını “%100 Halal” notunu ekleyerek paylaştı.

NUTELLA HELAL Mİ?

İtalyan çikolata firması ilk olarak helal değil demişti fakat sonradan hatalı açıklama için özür diledi. Şimdi tüketiciler Nutella'nın helal mi yoksa haram mı olduğunu hakkında kesin ve resmi bir cevap bekliyor.

NUTELLA BESİN DEĞERLERİ/ NUTELLA KALORİ MİKTARI

Nutella'nın 100 gram besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Kalori : 544 kcal

Karbonhidrat : 57.3 g

Lif : 3.4 g

Protein : 6.0 g

Yağ : 31.6 g

Kolesterol : 0.0 mg

A Vitamini : 0.0 IU

C Vitamini : 0.0 mg

Potasyum : 0.0 mg

Kalsiyum : 0.0 mg

Demir : 0.0 mg

Buna ek olarak 1 kavanoz Nutella 180 gram gelmektedir ve 979 kcal kalori değerine sahiptir.

NUTELLA İÇERİSİNDE HANGİ MADDELER VAR?

Şeker, bitkisel yağ (palm), fındık (%13), yağsız süt tozu (%8,7), yağı azaltılmış kakao tozu (%7,4), emülgatör: lesitin (soya, ayçiçek), aroma verici (vanilin).

NUTELLA HANGİ ÜLKEYE AİT? KİMİN?

İtalya’nın Piedmont şehrinde yaşayan bir pasta şefi olan Pietro Ferrero, ustalıkla fındık, şeker ve bir miktar da, o zamanlar nadir bulunan, kakaodan oluşan tatlı bir ezme yarattı. Bu ezmeye, dilimlenip ekmek üzerine sürülebilecek bir somun şeklini verdi ve adını da o zamanlar ünlü bir yerel karnaval karakterinin adı olan “Ginadujot’ olarak koydu. 14 Mayıs 1946’da ise Ferrero Şirketi resmi olarak kuruldu.

NUTELLA'NIN İÇİNDE NEDEN PALM YAĞI VAR?

Palm yağı, ürünün kıvamını ve yapısını sağlayan en iyi alternatiftir ve diğer bileşenlerin karakteristik tatlarıyla karışmamaktadır. En önemlisi bu ürünün, hem yetkililer hem de bilimsel topluluklarca sağlıksız olarak nitelendirilen trans yağların oluşumundan sorumlu olan hidrojenleşme sürecine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Diğer yağ çeşitlerinin birçoğunda, ürünün gerekli kıvamının elde edilebilmesi için, yağın hidrojenleştirme sürecine girmesi gerekmektedir