Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde "Gençler İçin Nutuk" kitabının okullarda dağıtımı uygun görülmedi. Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, gerekçeyi şöyle açıkladı;

“Mavi Çatı Yayınlarına ait ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı kitap için izin isteğine, “Osmanlı Padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümeti’ne yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığı ve ‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.''

Peki Nutuk yasaklandı mı 2021? Nutuk kitabı neden yasaklandı, kim yasakladı?

NUTUK YASAKLANDI MI 2021?

Gündem olan olayın ardından, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

NUTUK KİTABI NEDEN YASAKLANDI, KİM YASAKLADI?

Nutuk kitabı yasaklanmadı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yazılı açıklamasında, "Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler İçin Nutuk' kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Mesin'e bağlı Çamlıyayla ilçesinde görevli Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal kimdir? Mustafa Bakkal nereli, kaç yaşında?