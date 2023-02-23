Nuutti Kaikkonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuutti Kaikkonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuutti Kaikkonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuutti Kaikkonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuutti Kaikkonen 10 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuutti Kaikkonen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nuutti Kaikkonen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nuutti Kaikkonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuutti Kaikkonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuutti Kaikkonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuutti Kaikkonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında JIPPO

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

Nuutti Kaikkonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuutti Kaikkonen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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