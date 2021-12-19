Nüzul ne demek, TDK'ya göre Nüzul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nüzul ne demek? Nüzul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nüzul kelimesi. Peki nüzul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nüzul nedir, nüzul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NÜZUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nüzul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nüzul kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nüzul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnme



NÜZUL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zavallıyı bir de nüzul örselemiş, sağ kolu ile sağ bacağını işlemez hâle getirmişti.



NÜZUL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- nüzul inmek (veya gelmek)

