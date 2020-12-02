Amerikalı ekran kartı üreticisi Nvidia'nın piyasaya damga vuracak yeni ekran kartları, Türkiye'de de satışa sunuluyor. Teknoloji marketlerinde yer almaya başlayan ekran kartlarının Türkiye fiyatı dudak uçuklattı. Orta segment RTX kartları arasında yer alacak 3060 Ti, oyuncuların merakında yer alıyor. Peki, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Türkiye fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte detaylar...

ÖZELLİKLERİ NELER?

RTX 3060 Ti, performansı hızlandıran ve IQ geliştiren NVIDIA DLSS (NVIDIA Derin Öğrenme Süper Örnekleme), NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast dahil olmak üzere üçünü de destekliyor.

Yapay zeka, oyun içi fizik ve animasyon simülasyonundan gerçek zamanlı işleme ve AI destekli yayın özelliklerine kadar oyunlarda önemli yenilikler getiriyor. Tensor çekirdekleri adı verilen GeForce RTX ekran kartlarına özel yapay zekâ işlemcileri tarafından desteklenen NVIDIA DLSS, net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırıyor ve oyunculara ışın izleme ayarlarını artırmak ve çıktı çözünürlüklerini yükseltmek için performans payı sağlıyor. DLSS, şu an 25'ten fazla oyunda mevcut.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yurt dışında 400 dolara satışa sunulan RTX 3060 Ti, Türkiye'de, 4545 TL gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Fiyatın önümüzdeki günlerde daha da üst seviyelere çıkması bekleniyor.

Sınırlı bir süre için, yeni bir GeForce RTX 3060 Ti GPU veya sistem satın alan oyuncular NVIDIA GeForce NOW bulut oyun hizmetine de bir yıllık abonelik elde edecekler.