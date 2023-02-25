Nyasha Mushekwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nyasha Mushekwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nyasha Mushekwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nyasha Mushekwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nyasha Mushekwi 21 Ağustos 1987 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Nyasha Liberty Mushekwi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nyasha Mushekwi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nyasha Mushekwi'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nyasha Mushekwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nyasha Mushekwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nyasha Mushekwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nyasha Mushekwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CAPS United FC

1 Temmuz 2010 yılında Sundowns

18 Ağustos 2013 yılında KV Oostende

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

31 Mart 2015 yılında Djurgården

24 Ağustos 2015 yılında Sundowns

1 Ocak 2016 yılında DL Yifang

15 Temmuz 2019 yılında ZJ E. Greentown

Nyasha Mushekwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nyasha Mushekwi şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Nyasha Mushekwi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 23 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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