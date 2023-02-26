Nyiko Mobbie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nyiko Mobbie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nyiko Mobbie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nyiko Mobbie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nyiko Mobbie 11 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nyiko Mobbie Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nyiko Mobbie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nyiko Mobbie'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nyiko Mobbie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nyiko Mobbie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nyiko Mobbie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nyiko Mobbie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2016 yılında FS Stars

8 Temmuz 2019 yılında Sundowns

23 Ağustos 2019 yılında Stellenbosch FC

6 Eylül 2020 yılında Sundowns

30 Kasım 2020 yılında Chippa United

30 Haziran 2021 yılında Sundowns

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Sekhukhune

Nyiko Mobbie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nyiko Mobbie şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Nyiko Mobbie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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