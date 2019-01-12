NYT: FBI Trump hakkında 'Rusya' soruşturması yürüttü

New York Times gazetesi Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında eski FBI Direktörü James Comey'i görevden almasının ardından Trump'ın gizlice Rusya adına çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

New York Times'ın adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, FBI'dan istihbarata karşı koyma yetkilileri,Trump'ın ulusal güvenliğe zarar verip vermediği, Moskova adına çalışıp çalışmadığı veya Kremlin'in etkisinde kalıp kalmadığı hakkında soruşturma yürüttü.

Gazete, FBI'dan uzman yetkililerinTrump'un Rusya ile ilişkilerinin 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında ilerdiğini aktardığını ancak böyle hassas bir konuda soruşturma yürütecekleri konusunda emin olmadıkları için Trump'a karşı bir soruşturma yapmaktan çekindiklerini yazdı.

Ancak Trump'ın Mayıs 2017'de FBI Başkanı Comey'i görevden alması istihbarata karşı koyma birimini bir soruşturma açması için harekete geçirdi.

Baker: ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verir

2017 yılına kadar FBI'da görevli James A. Baker gazeteye, Trump'ın, eski FBI Başkanı Comey'i Rusya ile ilgili soruşturmayı durdurması için görevden almasının ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili bir konu olacağını çünkü bu durumda FBI'ın Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini veya Amerikalıların bu müdahaleye karışıp karışmadıklarını araştırma sürecini zedeleceğini söyledi.

Başkan Trump'ın Rus hükümet yetkilileri ile gizlice kontak kurduğu veya onlardan talimat aldığı konusunda kamuoyuna hiçbir bir kanıt sunulmadı. FBI sözcüsü ise konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

Rusya, ABD'deki 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyor.

ABD istihbarat teşkilatları ise, seçimlerde Rusya'nın müdahale ettiği sonucuna varmış, Demokrat aday Hillary Clintron'ın siber saldırılar ve sosyal medyadaki sahte haberlerle itibarsızlaştırıldığını söylemişti.

DHA