NYT yazdı: ABD Başkanı Donald Trump telefonda bekledi ama o odasından bile çıkmadı!

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Times'ta yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında Fransa'nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtildi.

MACRON'DAN İRAN HEYETİNE OTELDE ZİYARET

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani'nin kaldığı BM'nin karşısındaki Millennium Hilton New York One Hotel'i ziyaret ederek Trump ile telefon görüşmesi teklifini İran heyetine ilettiği belirtildi.

GÜVENLİ ODA GÖRÜŞME İÇİN AYARLANDI

Macron'un görüşme teklifinin, yardımcıları aracılığıyla Ruhani'ye ulaştırıldığı aktarılan haberde, ayrıca güvenli bir odanın da hızlıca Ruhani-Trump telefon görüşmesi için ayarlandığı kaydedildi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TELEFONUN DİĞER UCUNDA BEKLERKEN RUHANİ ODASINDAN BİLE ÇIKMADI

Haberde, Trump'un telefon hattının diğer ucunda beklediği belirtilirken, Ruhani'nin odasından dışarı dahi çıkmadığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Ruhani'nin, iki lider arasındaki olası bir telefon görüşmesi sonrasında İran iç siyasetinde kendisine yönelik tepkilerden çekindiği vurgulandı.

"ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, DIŞ POLİTİKADA BAŞARI HİKAYESİ ARIYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen Washington merkezli siyasi risk danışmanlığı firması Avrasya Grubu Başkanı Cliff Kupchan, Trump'ın iç siyasetteki zor durumundan dolayı dış politikada bir başarı hikayesi aradığını belirterek, "Trump, dış politikada başarı hikayesi arıyor ama bulamıyor. Özellikle BM Genel Kurul haftasında Ukrayna ve Biden haberlerini dramatik bir şekilde Ruhani ile görüşme haberlerine çevirmek istedi." yorumunda bulundu.

"İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ, İÇ KAMUOYUNDAN ÇEKİNDİĞİ İÇİN BU RİSKE GİREMEDİ"

Uluslararası Kriz Grubu'nda İran Program Direktörü Ali Vaez de, iç siyasi bedelinden dolayı Ruhani'nin Trump ile görüşme riskini göze alamayacağına işaret etti. Avez, Ruhani'nin yaptırımlar konusunda bir başarının ortaya çıkacağını bilmediği sürece risk almayacağını söyledi.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirildi.