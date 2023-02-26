Nzuzo Thabiso Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nzuzo Thabiso Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nzuzo Thabiso Mkhize adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nzuzo Thabiso Mkhize Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nzuzo Thabiso Mkhize 19 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nzuzo Thabiso Mkhize Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nzuzo Thabiso Mkhize'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nzuzo Thabiso Mkhize Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nzuzo Thabiso Mkhize isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nzuzo Thabiso Mkhize Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nzuzo Thabiso Mkhize Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nzuzo Thabiso Mkhize şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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