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  3. O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı .Twitter'da #ErdoğanınYanındayız paylaşımları TT oldu.

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada “Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş.” ifadelerini kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Twitter'da #Cumhurbaşkanıİstifa etiketi Twitter gündeminin birinci sırasında yer aldı.

Bu etiketin gündem olunca #ErdoğanınYanındayız hashtagi ile paylaşımlar yapıldı.

"Erdoğan'ın yanındayız" kısa sürede Trend Topic oldu.

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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